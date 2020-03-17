Збірна України з веслування здивувала словами про те, що відбувається в Італії в розпал епідемії коронавірусу Covid-19

Як повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Федерації каное України.

«Збірна України на тренувальному зборі в Італії, на острові Сардинія. Ніякої паніки! Готуємося до олімпійського сезону. А хто важко працював весь тиждень, має право на шашлик в компанії друзів. Наша Dream Team на чолі з Юрієм Чебаном!», - зазначив він.

У той же час тренер команди, Юрій Чебан розповів, що спортсмени контактують тільки з обслуговуючим персоналом. Крім того, разом з ними є лікар, а захворілих серед українців немає.

«Нам тут добре. У нас йде повноцінна підготовка. Навіщо зараз зриватися і їхати в Україну, щоб сидіти по домівках? Буде Олімпіада чи ні, ми будемо до неї готуватися. Якщо б нас утискали, ми б давно вже були вдома», - підкреслив він.

До цього ми писали,що коронавірус змінює звичний уклад життя, змінюючи при цьому і всіх людей в світі. Таку думку озвучив медіа-експерт Юрій Молчанов.

Він зазначив, що не є містиком і матеріалістом, але абсолютно переконаний, що коронавірус зовсім не випадково сколихнув світ.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавірус.

Як повідомляла Politeka, кількість хворих коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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