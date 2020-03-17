Сборная Украины по гребле удивила словами о том, что происходит в Италии в разгар эпидемии коронавируса Covid-19

Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ Украины.

«Сборная Украины на тренировочном сборе в Италии, на острове Сардиния. Никакой паники! Готовимся к олимпийскому сезону. А кто тяжело работал всю неделю, имеет право на шашлык в компании друзей. Наша Dream Team во главе с Юрием Чебаном!», - отметил он.

В то же время тренер команды Юрий Чебан рассказал, что спортсмены контактируют только с обслуживающим персоналом. Кроме того, вместе с ними есть врач, а заболевших среди украинцев нет.

«Нам тут хорошо. У нас идет полноценная подготовка. Зачем сейчас срываться и ехать в Украину, чтобы сидеть по домам? Будет ли Олимпиада или нет, мы будем к ней готовиться. Если бы нас ущемляли, мы бы давно уже были дома», - подчеркнул он.

До этого мы писали,что коронавирус меняет привычный уклад жизни, изменяя при этом и всех людей в мире. Такое мнение озвучил медиа-эксперт Юрий Молчанов.

Он отметил, что не явялется мистиком и материалистом, но абсолютно убежден, что коронавирус совершенно не случайно всколыхнул мир.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.