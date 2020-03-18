Українська фехтувальниця Олена Кравацька порадувала користувачів мережі новим фото
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української чемпіонки.
Чемпіонка Європейських ігор-2015 і віце-чемпіонка Олімпіади в Ріо роздяглася перед фотографом, прикрившись лише легким парео.
"Проживати життя потрібно з задоволенням🥰,кажу собі і бажаю кожному🙌🏻", - підписала фото українка.
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В коментарях її прихильники залишили величезну кількість захоплених слів: "Кайф", "Вау! Нереальная", "Шикарная".
Раніше ми писали, що Дарина Білодід показала фігуру в тонкому бікіні на березі моря.
Зоряна спортсменка Дар'я Білодід вирішила поділитися кількома чудовими кадрами в яскравому бікіні зі своїми підписниками в Instagram.
Білодід захопила фанатів сталевим засмаглим пресом і довгими ногами на фото, де вона сидить на кам'яному виступі над самою водою. Її волосся лагідно розвиває вітер.
«Режим відпустки», – вона підписала фото.
Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.