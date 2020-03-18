Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая порадовала пользователей сети новым фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку украинской чемпионки.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь легким парео.

"Проживать жизнь нужно с удовольствием🥰,говорю себе и желаю каждому🙌🏻", - подписала фото украинка.

В комментариях ее поклонники оставили огромное количество восторженных слов: " Кайф", "Вау! Нереальная", "Шикарная".

Ранее мы писали, что Дарья Белодед показала фигуру в тонком бикини на берегу моря.

Звездная спортсменка Дарья Белодед решила поделиться несколькими восхитительными кадрами в ярком бикини со своими подписчиками в Instagram.

Белодед восхитила фанатов стальным загорелым прессом и длинными ногами на фото, где она сидит на каменном выступе над самой водой. Ее волосы ласково развивает ветер.

«Режим отпуска», – подписала она фото.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.