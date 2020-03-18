Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая порадовала пользователей сети новым фото
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку украинской чемпионки.
Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь легким парео.
"Проживать жизнь нужно с удовольствием🥰,говорю себе и желаю каждому🙌🏻", - подписала фото украинка.
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В комментариях ее поклонники оставили огромное количество восторженных слов: " Кайф", "Вау! Нереальная", "Шикарная".
Ранее мы писали, что Дарья Белодед показала фигуру в тонком бикини на берегу моря.
Звездная спортсменка Дарья Белодед решила поделиться несколькими восхитительными кадрами в ярком бикини со своими подписчиками в Instagram.
Белодед восхитила фанатов стальным загорелым прессом и длинными ногами на фото, где она сидит на каменном выступе над самой водой. Ее волосы ласково развивает ветер.
«Режим отпуска», – подписала она фото.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.