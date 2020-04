View this post on Instagram

#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберегти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.💪🏻 Song- Pump up the Jam🎶