Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома
Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.
"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".
В Офісі президента заговорили про наступника, прихована коаліція у справі: "Стає дуже токсичним"
Долар відреагував на змову Зеленського з Порошенком: чого тепер чекати українцям
Світоліна похвалилася фігурою в облягаючій майці, фото: кращий ракурс
Бред Пітт, Джонні Депп і інші зірки, які спотворили себе до невпізнання: показові фото
До речі, Дарина Білодід відпочивала в Парижі після змагань.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.
Також ми писали, що українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.
Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.
Крім того, вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми підписниками знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.
Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.