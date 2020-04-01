Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома

Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.

"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".

До речі, Дарина Білодід відпочивала в Парижі після змагань.



На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.

Також ми писали, що українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.

Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Крім того, вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми підписниками знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

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