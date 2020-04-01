Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома

Спортсменка выложила в Instagram видео своих тренировок и призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных.

"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".

Популярные статьи сейчас

Появилось видео из палаты, где врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: "до слез"

Раздетая звезда «Топ-модель по-украински» сжала свои прелести руками, засветив лишнее: «Очень смело»

Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других звезд: топ неожиданных фото

Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
Показать еще

View this post on Instagram

#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберегти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.💪🏻 Song- Pump up the Jam🎶

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

К слову, Дарья Белодед отдыхала в Париже после соревнований.

На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.

Также мы писали, что украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.

Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Кроме того, она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.