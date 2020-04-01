Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома

Спортсменка выложила в Instagram видео своих тренировок и призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных.

"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".

К слову, Дарья Белодед отдыхала в Париже после соревнований.



На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.

Также мы писали, что украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.

Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Кроме того, она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.