Американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер-молодший навіть у 43 роки продовжує тренуватися на повну силу

Мейвезер опублікував відео, на якому проводить тренування зі скакалкою.

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Готов вернуться? @floydmayweather показал, как тяжело работает на тренировке 😎 Американец, напомним, ранее заявлял о желании провести бой в 2020 году 💪 #бокс #тренировки #мейвезер #мейвезербокс #лакипанчнет #boxing #trainings #boxingtrainings #mayweather #floydmayweather #luckypunchnet

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До речі, екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого.

За словами Тайсона, він без сумнівів б переміг Флойда на вулиці, але в рингу Мейвезера йому не здолати.

"Вуличний бій з Флойдом? Я думаю, що в таких умовах надер би йому дупу. У цьому немає ніяких сумнівів. А от якщо б я опинився в рингу, то він би святкував перемогу.

Мейвезер

У Мейвезера чудова техніка. Він дійсно хороший в тому, чим займається", - розповів Тайсон в інтерв'ю Youtube-каналу.

Крім того, ми писали, що боксерський зал Evolution Fitness & Leisure готується до відкриття в цьому році.

Щоб підігріти інтерес своїх майбутніх відвідувачів, було вирішено зробити великий арт на стіні.

«Boxing Legends Wall», - так підписано фото, на якому зображені легенди боксу: Тайсон Ф'юрі, Мохаммед Алі, Кеті Тейлор і Флойд Мейвезер і наш співвітчизник Василь Ломаченко.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

Також Politeka писала, наступний бій Нурмагомедова: озвучені всі варіанти.