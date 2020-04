View this post on Instagram

Готов вернуться? @floydmayweather показал, как тяжело работает на тренировке 😎 Американец, напомним, ранее заявлял о желании провести бой в 2020 году 💪 #бокс #тренировки #мейвезер #мейвезербокс #лакипанчнет #boxing #trainings #boxingtrainings #mayweather #floydmayweather #luckypunchnet