Американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший даже в 43 года продолжает тренироваться на полную силу
Мейвезер опубликовал видео, на котором проводит тренировку со скакалкой.
К слову, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что смог бы победить Флойда Мейвезера-младшего.
По словам Тайсона, он без сомнений бы победил Флойда на улице, но в ринге Мейвезера ему не одолеть.
"Уличный бой с Флойдом? Я думаю, что в таких условиях надрал бы ему задницу. В этом нет никаких сомнений. А вот если бы я оказался в ринге, то он бы праздновал победу.
У Мейвезера замечательная техника. Он действительно хорош в том, чем занимается", - рассказал Тайсон в интервью Youtube-каналу.
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Чтобы подогреть интерес своих будущих посетителей, было решено сделать большой арт на стене.
«Boxing Legends Wall», - так подписано фото, на котором изображены легенды бокса: Тайсон Фьюри, Мохаммед Али, Кети Тейлор и Флойд Мейвезер и наш соотечественник Василий Ломаченко.
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