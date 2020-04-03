Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома
Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину, передає Politeka.net.
Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.
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У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко.
"Це круто. Будь крутою, хороший захист", "Красуня. Будь у безпеці", "Захоплююче".
До речі, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування.
Спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.
Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.
Так, спортсменка опублікувала нове відео, підписавши його "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".
Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.
«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, вразивши розкішними формами: жаркі фото красуні.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественною фігурою на тренуванні: досконала краса.