Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома

Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину, передає Politeka.net.

Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.

У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко.

"Це круто. Будь крутою, хороший захист", "Красуня. Будь у безпеці", "Захоплююче".

До речі, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування.

Спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.

Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.

Так, спортсменка опублікувала нове відео, підписавши його "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.

«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, вразивши розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественною фігурою на тренуванні: досконала краса.