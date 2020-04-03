Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как тренируется дома
Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина, передает Politeka.net.
Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме.
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В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко
"Это круто. Будь крутой, хорошая защита" "Красотка", "Будь в безопасности", "Увлекательно".
К слову, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает тренировки.
Спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину, после чего, заслуженно отдохнув, приступила к подготовке к новому сезону.
Многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы активно тренируется и делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками.
Так, спортсменка опубликовала новое видео, подписав его "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".
Также недавно мы писали о том, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов пикантными фотографиями.
На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовала фото с тренировки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру.
«Хороший день для следующего шага», — так подписала снимок чемпионка.
Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.
Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.