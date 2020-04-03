Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как тренируется дома

Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина, передает Politeka.net.

Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме.

В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко

"Это круто. Будь крутой, хорошая защита" "Красотка", "Будь в безопасности", "Увлекательно".



К слову, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает тренировки.

Спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину, после чего, заслуженно отдохнув, приступила к подготовке к новому сезону.

Многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы активно тренируется и делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками.

Так, спортсменка опубликовала новое видео, подписав его "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Также недавно мы писали о том, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов пикантными фотографиями.

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовала фото с тренировки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру.

«Хороший день для следующего шага», — так подписала снимок чемпионка.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.