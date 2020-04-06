Чемпіонка Європейських ігор Діана Варинська показала як тренується вдома

Відео з тренуванням Варинскої опубліковано на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України, передає Politeka.net.

На ньому видно, як чемпіонка Європейських ігор зі спортивної гімнастики виконує комплекс вправ, необхідних для підтримки форми.

При цьому всі вони прості, і їх може робити кожен з нас.

#тренуйсявдома з Варінською Ось так тренується вдома дворазова бронзова медалістка ІІ Європейських ігор у Мінську-2019 зі спортивної гімнастики ДІАНА ВАРІНСЬКА. #тренуйсявдома #олімпійськакоманда Diana Varinska Gepostet von НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team am Dienstag, 31. März 2020

"Дуже граціозна, сильна, артистична. Зачаровуєш", "Во дає діваха", " Розумничка!", "Супер", "Круто". - пишуть у коментарях користувачі мережі.

До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома.

Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину. Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.

У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко

До речі, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування.

Спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.

Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.