Чемпіонка Європейських ігор Діана Варинська показала як тренується вдома
Відео з тренуванням Варинскої опубліковано на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України, передає Politeka.net.
На ньому видно, як чемпіонка Європейських ігор зі спортивної гімнастики виконує комплекс вправ, необхідних для підтримки форми.
При цьому всі вони прості, і їх може робити кожен з нас.
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
Останні морози зачаїлися в Україні, погода зміниться зовсім скоро: точний прогноз
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
"Дуже граціозна, сильна, артистична. Зачаровуєш", "Во дає діваха", " Розумничка!", "Супер", "Круто". - пишуть у коментарях користувачі мережі.
До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко показала, як тренується вдома.
Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину.
Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.
У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко
До речі, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує тренування.
Спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках у довжину, після чого заслужено відпочивши, приступила до підготовки до нового сезону.
Багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи активно тренується і ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими світлинами.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.