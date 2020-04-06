Чемпионка Европейских игр Диана Варинская показала как тренируется дома

Видео с тренировкой Варинской опубликовано на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины, передает Politeka.net.

На нем видно, как чемпионка Европейских игр по спортивной гимнастике выполняет комплекс упражнений, необходимых для поддержания формы.

При этом они все простые, и их может делать каждый из нас.

#тренуйсявдома з Варінською Ось так тренується вдома дворазова бронзова медалістка ІІ Європейських ігор у Мінську-2019 зі спортивної гімнастики ДІАНА ВАРІНСЬКА. #тренуйсявдома #олімпійськакоманда Diana Varinska Gepostet von НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team am Dienstag, 31. März 2020

"Очень грациозная, сильная, артистичная. Зачаровываешь", "Во дает деваха", " Умничка!!!", "Супер", "Круто". - пишут в комментариях пользователи сети.

К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как тренируется дома.

Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина. Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме.

В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко

К слову, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает тренировки.

Спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину, после чего, заслуженно отдохнув, приступила к подготовке к новому сезону.

Многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы активно тренируется и делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.