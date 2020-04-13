Екс-голкіпер збірної України Рустам Худжамов вважає, що нашим громадянам слід висловлювати свою громадянську позицію

"Чітко розумію, що неможливо жити окремою кастою футболістів. Коли є футбол, а навколо – нічого не цікавить. Навколо нас багато людей, які живуть не так, як їм хотілося. Не можу розділити футбол, спорт, політику. Ти – громадянин своєї країни. Ти будеш мовчати, хто поруч з тобою замовкне, ще хтось, де ми будемо? Де буде наша країна, якщо засунемо наші язики в ж*пу?" – цитує Худжамова tribuna.com.

Раніше ми писали, що екс-гравець "Динамо" Микола Морозюк розповів, чому спілкується російською мовою.

"Якщо одягнув вишиванку - ти патріот. Говориш російською - не патріот. У мене багато знайомих говорять російською - вони великі патріоти, чим багато з тих, хто ходив у вишиванках.

Українська - моя рідна мова, але зараз мені простіше говорити російською. Якою мовою до мене звертаються, на такій я відповідаю. Не хочу ділити на україномовних та російськомовних, у мене є своє бачення, для мене це не проблема.

На українській я кажу, але виходить, що згадую слова, перекладаю з російської. Справа в практиці, коли ти спілкуєшся, а 95% людей з твого оточення говорять російською. Український притупляється.

Я можу спокійно говорити українською. Але якщо у тебе практика і набагато частіше спілкування російською, то тобі з часом на цьому мовою говорити комфортніше", - розповів Микола Морозюк.

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