Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов считает, что нашим гражданам следует высказывать свою гражданскую позицию

"Четко понимаю, что невозможно жить отдельной кастой футболистов. Когда есть футбол, а вокруг – ничего не интересует. Вокруг нас куча людей, которые живут не так, как им хотелось. Не могу разделить футбол, спорт, политику. Ты – гражданин своей страны. Ты будешь молчать, кто рядом с тобой замолчит, еще кто-то, где мы будем? Где будет наша страна, если засунем наши языки в ж*пу?" – цитирует Худжамова tribuna.com.

Ранее мы писали, что экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк рассказал, почему общается на русском языке.

"Если надел вышиванку - ты патриот. Говоришь на русском - не патриот. У меня много знакомых говорят на русском - они большие патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.

Украинский - мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема.

На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Дело в практике, когда ты общаешься, а 95% людей из твоего окружения говорят на русском. Украинский притупляется.

Я могу спокойно говорить на украинском. Но если у тебя практика и гораздо чаще общения на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее", - рассказал Николай Морозюк.

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