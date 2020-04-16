Пікантний курйоз, який стався на літній Універсіаді-2019, згадали в мережі

Стрибунка у воду з Мекски Долорес Ернандес Монроз потрапила в кумедну ситуацію при виконанні своєї програми, передає Politeka.net.

Після ідеально виконаного стрибка у спортсменки під водою з купальника випали груди.

Цей момент опинився в об'єктиві камер.

Варто відзначити незворушність коментатора — справжній професіонал!

Незважаючи ні на що, Долорес отримала 302,15 балів і піднялася на п'єдестал Універсіади, посівши друге місце.

Раніше ми писали, що чемпіонка Європейських ігор Діана Варинська показала як тренується вдома.

Відео з тренуванням Варинской опубліковано на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України.

На ньому видно, як чемпіонка Європейських ігор зі спортивної гімнастики виконує комплекс вправ, необхідних для підтримки форми.

При цьому всі вони прості, і їх може робити кожен з нас.

#тренуйсявдома з Варінською Ось так тренується вдома дворазова бронзова медалістка ІІ Європейських ігор у Мінську-2019 зі спортивної гімнастики ДІАНА ВАРІНСЬКА. #тренуйсявдома #олімпійськакоманда Diana Varinska Gepostet von НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team am Dienstag, 31. März 2020

"Дуже граціозна, сильна, артистична. Зачаровываешь", "Оце дає дівка", " Розумничка!", "Супер", "Круто". - пишуть у коментарях користувачі мережі.

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