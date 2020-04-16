Пикантный курьез, который произошел на летней Универсиаде-2019, вспомнили в сети

Прыгунья в воду из Мекски Долорес Эрнандес Монроз попала в забавную ситуацию при выполнении своей программы, передает Politeka.net.

После идеально исполненного прыжка у спортсменки под водой из купальника выпала грудь.

Этот момент оказался в объективе камер.

Стоить отметить невозмутимость комментатора — настоящий профессионал!

Несмотря ни на что, Долорес получила 302,15 баллов и поднялась на пьедестал Универсиады, заняв второе место.

Ранее мы писали, что чемпионка Европейских игр Диана Варинская показала как тренируется дома.

Видео с тренировкой Варинской опубликовано на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины.

На нем видно, как чемпионка Европейских игр по спортивной гимнастике выполняет комплекс упражнений, необходимых для поддержания формы.

При этом они все простые, и их может делать каждый из нас.

#тренуйсявдома з Варінською Ось так тренується вдома дворазова бронзова медалістка ІІ Європейських ігор у Мінську-2019 зі спортивної гімнастики ДІАНА ВАРІНСЬКА. #тренуйсявдома #олімпійськакоманда Diana Varinska Gepostet von НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team am Dienstag, 31. März 2020

"Очень грациозная, сильная, артистичная. Зачаровываешь", "Во дает деваха", " Умничка!!!", "Супер", "Круто". - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.