Пикантный курьез, который произошел на летней Универсиаде-2019, вспомнили в сети
Прыгунья в воду из Мекски Долорес Эрнандес Монроз попала в забавную ситуацию при выполнении своей программы, передает Politeka.net.
После идеально исполненного прыжка у спортсменки под водой из купальника выпала грудь.
Этот момент оказался в объективе камер.
"Я должен вас расстроить": Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого
Каменских, Полякова, Лобода и другие звезды в самых жарких образах, от которых дух захватывает: топ фото
Срочное заявление МОЗ о продлении карантина, антирекорд побит: данные по областям
Право на заслуженную пенсию восстановят, документ уже в Раде: кого коснутся изменения
Стоить отметить невозмутимость комментатора — настоящий профессионал!
Несмотря ни на что, Долорес получила 302,15 баллов и поднялась на пьедестал Универсиады, заняв второе место.
Ранее мы писали, что чемпионка Европейских игр Диана Варинская показала как тренируется дома.
Видео с тренировкой Варинской опубликовано на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины.
На нем видно, как чемпионка Европейских игр по спортивной гимнастике выполняет комплекс упражнений, необходимых для поддержания формы.
При этом они все простые, и их может делать каждый из нас.
"Очень грациозная, сильная, артистичная. Зачаровываешь", "Во дает деваха", " Умничка!!!", "Супер", "Круто". - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир.
Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.