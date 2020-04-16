Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід порадувала шанувальників яскравими весняними знімками

19-річна киянка в оригінальному спортивному костюмі зачарувала підписників посмішкою і познайомила зі своєю собакою.

"Дівчина-весна", - написала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.

"На стилі", "Красуня", "Дуже крутооо", "Дарина красуня", "найкрасивіша спортсменка в світі", - пишуть захоплені красою спортсменки підписники.

До речі, нещодавно Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома.

Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.

"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".

Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.