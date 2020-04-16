Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід порадувала шанувальників яскравими весняними знімками
19-річна киянка в оригінальному спортивному костюмі зачарувала підписників посмішкою і познайомила зі своєю собакою.
"Дівчина-весна", - написала в коментарях стрибунка у висоту Юлія Левченко.
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"На стилі", "Красуня", "Дуже крутооо", "Дарина красуня", "найкрасивіша спортсменка в світі", - пишуть захоплені красою спортсменки підписники.
До речі, нещодавно Дар'я Білодід показала, як можна тренуватися вдома.
Спортсменка виклала в Instagram відео своїх тренувань і закликала українців берегти своє здоров'я та здоров'я рідних.
"І не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тому дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах", - написала Білодід в Instagram".
Нагадаємо, українській дзюдоистці Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.