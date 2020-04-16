Украинская дзюдоистка Дарья Билодид порадовала поклонников яркими весенними снимками

19-летняя киевлянка в оригинальном спортивном костюме очаровала подписчиков улыбкой и познакомила со своей собакой.

"Девушка-весна", - написала в комментариях прыгунья в высоту Юлия Левченко.

"На стиле", "Красотка", "Очень крутооо", "Дарья красавица", "Самая красивая спортсменка в мире", - пишут восторженные красотой спортсменки подписчики.

К слову, недавно Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома.

Спортсменка выложила в Instagram видео своих тренировок и призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных.

"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.