Украинская дзюдоистка Дарья Билодид порадовала поклонников яркими весенними снимками
19-летняя киевлянка в оригинальном спортивном костюме очаровала подписчиков улыбкой и познакомила со своей собакой.
"Девушка-весна", - написала в комментариях прыгунья в высоту Юлия Левченко.
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"На стиле", "Красотка", "Очень крутооо", "Дарья красавица", "Самая красивая спортсменка в мире", - пишут восторженные красотой спортсменки подписчики.
К слову, недавно Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома.
Спортсменка выложила в Instagram видео своих тренировок и призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных.
"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.