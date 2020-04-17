Дениз Сейпинар перша турецька спортсменка, яка виграла турнір Olympia Amateur Europe

Дениз любить балувати підписників відвертими фото.

На знімках дівчина практично завжди оголена - дівчині і справді є що показати, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

У спортсменки більше 283 тисяч фоловерів.

Її фото набирають тисячі лайків та коментарів.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.

До речі, відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялася в спокусливій фотосесії

Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.

Так, нещодавно фітоняшка прогулялася у себе вдома голою, і звичайно ж похвалилася фотографією підписниками.

Варто відзначити, що у дівчини розкішна фігура, тому фото набирають десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.

28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.

"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Модель любити балувати фолловерів пікантними фото.

Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.

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