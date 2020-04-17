Дениз Сейпинар перша турецька спортсменка, яка виграла турнір Olympia Amateur Europe
Дениз любить балувати підписників відвертими фото.
На знімках дівчина практично завжди оголена - дівчині і справді є що показати, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
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У спортсменки більше 283 тисяч фоловерів.
Її фото набирають тисячі лайків та коментарів.
Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.
До речі, відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялася в спокусливій фотосесії
Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.
Так, нещодавно фітоняшка прогулялася у себе вдома голою, і звичайно ж похвалилася фотографією підписниками.
Варто відзначити, що у дівчини розкішна фігура, тому фото набирають десятки тисяч лайків і сотні коментарів.
До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.
Модель любити балувати фолловерів пікантними фото.
Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеальному тілу.
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