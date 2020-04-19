Боксер Олександр Усик, який раніше закликав йти в церкву під час карантину, визнав, що помилявся
Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив під час трансляції в Instagram.
Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку ситуацією яка склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.
"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми. Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але зараз ситуація складна в тому плані, що все закривають і підсилюють карантин", - заявив спортсмен.
Українців залишать без субсидій, правила різко змінюються вже з 1 травня: хто в зоні ризику
Російська Кардашьян трохи не розірвала міні-бікіні апетитними формами: "Відмінна фігурка"
Отруйний смог у трьох областях, заява Зеленського про дефолт і крах долара - головне за ніч
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
Він відзначив, що на даний момент краще все-таки залишитися вдома.
"Так ось про що я хочу попросити весь православний народ, який вже скучив за службами, за причастям, за всією тією благодаттю, яку ми отримуємо від нашого небесного батька. Друзі, зберімося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з сім'єю або в самоті", - закликав український боксер.
Варто відзначити, що раніше він закликав українців відвідувати храми, незважаючи на карантин.
"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все дурниця, друзі. Ходити в храм, причащатися, сповідуйтеся і тоді буде все добре", – говорив він.
Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".
А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".
Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".