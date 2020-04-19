Боксер Олександр Усик, який раніше закликав йти в церкву під час карантину, визнав, що помилявся

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив під час трансляції в Instagram.

Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку ситуацією яка склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.

"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми. Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але зараз ситуація складна в тому плані, що все закривають і підсилюють карантин", - заявив спортсмен.

Він відзначив, що на даний момент краще все-таки залишитися вдома.

"Так ось про що я хочу попросити весь православний народ, який вже скучив за службами, за причастям, за всією тією благодаттю, яку ми отримуємо від нашого небесного батька. Друзі, зберімося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з сім'єю або в самоті", - закликав український боксер.

Варто відзначити, що раніше він закликав українців відвідувати храми, незважаючи на карантин.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, – це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Все дурниця, друзі. Ходити в храм, причащатися, сповідуйтеся і тоді буде все добре", – говорив він.