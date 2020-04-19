Боксер Александр Усик, который ранее призывал идти в церковь во время карантина, признал, что ошибался

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал во время трансляции в Instagram.

Он отметил, что от своих слов не отказывается, но в связи ситуацией которая сложилась, он призвал верующих остаться на Пасху дома.

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверное, хорошо. Когда я только услышал о закрытии храмов, то призвал идти в храмы. Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но сейчас ситуация сложная в том плане, что все закрывают и усиливают карантин", - заявил спортсмен.

Он отметил, на данный момент лучше все-таки остаться дома.

"Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего небесного отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей или в одиночестве", - призвал украинский боксер.

Стоит отметить, что ранее он призывал украинцев посещать храмы, несмотря на карантин.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все ерунда, друзья. Ходите в храм причащаться, исповедуйтесь и тогда будет все хорошо", – говорил он.