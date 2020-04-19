Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко привітали українців з святом Великодня

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував український супертяж на своїй сторінці в Instagram.

"Христос Воскрес", - написав він традиційне великоднє привітання у підписі до відео.

В коментарях підписники боксера відповіли йому взаємністю, але були й ті, які розкритикували відео.

Все через те, що у ролику також виявилися росіяни - актори Андрій Мерзликін та Олена Горенко, ієрей Андрій Долгополов і репер Баста.

"Чесно, навіть не знаю як реагувати на твоє облизування з росіянами", "Воістину Воскрес! Зі святом брат наш Український!", "Мишебратья! ще одна відписка за сьогодні!", - писали користувачі мережі.





Раніше Олександр Усик визнав, що помилявся, закликаючи йти в церкву незважаючи на карантин.

Він зазначив, що від своїх слів не відмовляється, але у зв'язку ситуацією яка склалася, він закликав віруючих залишитися на Великдень вдома.

"Кажуть, що коли люди не визнають свої помилки - це погано, а коли вони визнають помилки - це, напевно, добре. Коли я тільки почув про закриття храмів, закликав йти в храми. Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але зараз ситуація складна в тому плані, що все закривають і підсилюють карантин", - заявив спортсмен.

Він відзначив, що на даний момент краще все-таки залишитися вдома.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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