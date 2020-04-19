Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили украинцев с праздником Пасхи

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовал украинский супертяж на своей страничке в Instagram.

"Христос Воскрес", - написал он традиционное пасхальное приветствие в подписи к видео.

В комментариях подписчики боксера ответили ему взаимностью, но были и те, которые раскритиковали видео.

Все из-за того, что в ролике также оказались россияне - актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, иерей Андрей Долгополов и рэпер Баста.

"Честно, даже не знаю как реагировать на твоё облизывание с россиянами", "Воистину Воскрес! С праздником брат наш Украинский!", "Мышебратья! ещё одна отписка за сегодня!", "Блин, кто до сих пор ничего не понимает и считает Россию и русских братьями, мне вас жаль",- писали пользователи сети.

Ранее Александр Усик признал, что ошибался, призывая идти в церковь несмотря на карантин.

Он отметил, что от своих слов не отказывается, но в связи ситуацией которая сложилась, он призвал верующих остаться на Пасху дома.

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверное, хорошо. Когда я только услышал о закрытии храмов, то призвал идти в храмы. Я не отказываюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но сейчас ситуация сложная в том плане, что все закрывают и усиливают карантин", - заявил спортсмен.

Он отметил, на данный момент лучше все-таки остаться дома.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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