Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, здивувала пікантним фото

Зірка опублікувала фото з тренування в сторіз на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Анна встала на лікті і закинула одну ногу так високо, що вийшов практично шпагат. Незважаючи на те, що це вправа, виглядає такий кадр вельми пікантно і відверто. Різатдінова була одягнена у лосіни та спортивний топ. Видно, що вона займається в спортивному залі.

Відзначимо, що останнім часом зірка досить часто виставляє відверті кадри, демонструючи свою розтяжку. З одного боку, зрозуміло, навіщо вона це робить, але з іншого боку, з такими кадрами можна переборщити і дуже швидко перетворитися в другу Анастасію Волочкову, яка фотографує свій шпагат, де доречно, та де недоречно. Втім, поки що у Анни багато вірних шанувальників, які з задоволенням стежать за її життям.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова поділилася знімком в ліжку. Гімнастка лежала на ліжку в чорній футболці з білими написами. Дівчина розпустила довге пишне волосся і дивилася в камеру.

Анна Різатдінова – олімпійська чемпіонка. Вона стала широко відомою після участі в проекті «Танці», де посіла друге місце.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова вразила неземною красою з зухвалим макіяжем: «Клеопатра».

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