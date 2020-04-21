Український боксер Олександр Усик заговорив про політику і розповів, що йому пропонували гроші за підтримку політичної партії

"Мені пропонували величезні гроші, щоб я підтримав яку-небудь партію. Не скажу, що мені зовсім не подобається політика. Мені не подобається брехня, що в ній є. Сьогодні ти говориш одне, завтра – друге, а післязавтра – третє.

Де в цьому є якийсь ресурс правди або правильності? У чоловіка не повинні розходитися слова з діями. В політиці багато лавірування. Щоб піти в політику, мені потрібна добра і вірна команда, і я повинен розбиратися в тому, що буду робити. Просто так йти, натискати кнопку, когось підтримувати – так не буде. Не можу робити те, що мені будуть говорити", – резюмував Усик.

До речі, український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) заявив, що після закінчення кар'єри хоче зніматися в кіно

Про плани на майбутнє боксер розповів в одному з інтерв'ю.

"Я буду зніматися в Голлівуді. В кіно. У мене є кілька друзів з Америки з кіно, з якими ми зустрічалися в Лос-Анджелесі, спілкувалися. Якісь такі речі ми обговорювали.

Спочатку потрібно повчитися. Просто так сказати, що я зіграю і в мене вийде – це занадто самовпевнено. Але я впевнений у собі хлопець і вчитися я готовий", - заявив Усик.

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