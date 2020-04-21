Дениз Сейпинар - перша турецька спортсменка, яка виграла турнір Olympia Amateur Europe

Нещодавно дівчина порадувала своїх підписників новими фото, про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

6-кратна чемпіонка Туреччини з фітнес-бікіні показала свої розкішні форми.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.

Нещодавно ми писали, що американська фітнес-модель Дейзі Джей вразила своїх шанувальників незвичайним видом

23-річна уродженка Буено-Айреса вийшла у вбранні зі скла, які були приклеєні до її тіла.

Дейзі любить балувати своїх підписників пікантними фото. Практично на всіх знімках на дівчині мінімально одягу.

Раніше ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песини.

Дівчина часто балує підписників гарячими фото.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями. Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.