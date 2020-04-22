Відома бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел даремно часу на карантині не втрачає
Дівчина публікує дуже спекотні фото, і її підписники не приховують свого захоплення - знімки фітоняшки набирають тисячі лайків, про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
Так, нещодавно модель зняла себе повністю голою.
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Дівчині є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на себе облягаючі наряди.
Раніше ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песини.
Дівчина часто балує підписників гарячими фото.
Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фитоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями. Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
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