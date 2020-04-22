Український боксер Олександр Усик побив Віталія Кличка і Тайсона Ф'юрі

Але Володимир Кличко для колишнього абсолютного чемпіона світу виявився не по зубах на віртуальному рингу Fight Night Champion.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Mazza Productions.

До речі, Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не з-за того, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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