Украинский боксер Александр Усик побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри
Но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам на виртуальном ринге Fight Night Champion.
Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Mazza Productions.
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К слову, Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.
"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.
Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.
Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.
Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".
А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".
Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".