Юна спортсменка з Нідерландів Ютта Лердам завойовує серця численної публіки
Як повідомляє Politeka.net, у світі спорту заговорили про нову зірку – нідерландську ковзанярку Ютту Лердам. Перспективна спортсменка вже виправдовує видані їй раніше аванси, завоювавши золоту медаль на чемпіонаті Європи, але також привертає увагу своєю красою. Не дарма ж Ютту нещодавно визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів, прямо не дівчина, а мрія.
Кожне її фото в блозі Instagram отримує безліч коментарів та лайків. Численні шанувальники захоплюються її красою, задарувавши дівчину всілякими компліментами. Пропонуємо до вашої уваги фото променистою спокусниці.
Келлі Гейл з "Victoria's Secret" вразила ідеальними рельєфами в купальнику: "Фантастика"
Молода красуня з "Квартал 95" посвітила білизною, зігнувшись у томної позі: "Ух, соковито"
"Він не втримається": Зеленський допустив три фатальні помилки, Пальчевський виніс вердикт президентові
Вихід з карантину, нові правила переказу грошей і обвал долара - головне за ніч
Тим не менш, Лердам будує кар'єру не тільки в спорті – завдяки ретельно підібраним фотографіями Instagram дівчина є найпопулярнішою ковзаняркою в мережах і успішно заробляє на рекламі, розмірковуючи про створення власного бренду.
"Катання на ковзанах – це весело, але воно також має щось приносити", – вважає спортсменка.
Примітно, що на всіх фото дівчина позує в гарячих позах, натягнувши на фігуру лише вузенькі купальники або тісні топи.
В 2017-му дівчина взяла "золото" на молодіжному чемпіонаті світу в Гельсінкі, а в наступному році посіла друге місце.
Лердам швидко стала однією з головних зірок дорослої збірної – у 2020 році на чемпіонаті світу в Солт-Лейк Сіті вона допомогла Нідерландам встановити світовий рекорд у командному спринті і завоювала "золото" в спринті на 1000 м.
Нагадаємо, Знаменита спортсменка збільшила принади і знялася в гарячій фотосесії
А ще Politeka писала, що госпіталізована найкрасивіша дівчина боїв MMA
Також Politeka писала, Олімпійського чемпіона звинуватили у групових злочинах інтимного характеру