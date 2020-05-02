Юна спортсменка з Нідерландів Ютта Лердам завойовує серця численної публіки

Як повідомляє Politeka.net, у світі спорту заговорили про нову зірку – нідерландську ковзанярку Ютту Лердам. Перспективна спортсменка вже виправдовує видані їй раніше аванси, завоювавши золоту медаль на чемпіонаті Європи, але також привертає увагу своєю красою. Не дарма ж Ютту нещодавно визнали найкрасивішою спортсменкою Нідерландів, прямо не дівчина, а мрія.

Кожне її фото в блозі Instagram отримує безліч коментарів та лайків. Численні шанувальники захоплюються її красою, задарувавши дівчину всілякими компліментами. Пропонуємо до вашої уваги фото променистою спокусниці.

Тим не менш, Лердам будує кар'єру не тільки в спорті – завдяки ретельно підібраним фотографіями Instagram дівчина є найпопулярнішою ковзаняркою в мережах і успішно заробляє на рекламі, розмірковуючи про створення власного бренду.

"Катання на ковзанах – це весело, але воно також має щось приносити", – вважає спортсменка.

Примітно, що на всіх фото дівчина позує в гарячих позах, натягнувши на фігуру лише вузенькі купальники або тісні топи.

В 2017-му дівчина взяла "золото" на молодіжному чемпіонаті світу в Гельсінкі, а в наступному році посіла друге місце.

Лердам швидко стала однією з головних зірок дорослої збірної – у 2020 році на чемпіонаті світу в Солт-Лейк Сіті вона допомогла Нідерландам встановити світовий рекорд у командному спринті і завоювала "золото" в спринті на 1000 м.

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