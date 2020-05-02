Юная спортсменка из Нидерландов Ютта Лердам завоевывает сердца многочисленной публики

Как сообщает Politeka.net, в мире спорта заговорили о новой восходящей звезде – нидерландской конькобежке Ютте Лердам. Перспективная спортсменка уже оправдывает выданные ей раньше авансы, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы, но также привлекает внимание своей красотой. Не зря же Ютту недавно признали самой красивой спортсменкой Нидерландов, прям не девушка, а мечта.

Каждое ее фото в блоге Instagram получает множество комментариев и лайков. Многочисленные поклонники восхищаются ее красотой, задаривая девушку всевозможными комплиментами. Предлагаем к вашему вниманию фото лучезарной соблазнительницы.

Тем не менее, Лердам строит карьеру не только в спорте – благодаря тщательно подобранным фотографиям в Instagram девушка является самой популярной конькобежкой в сетях и успешно зарабатывает на рекламе, подумывая о создании собственного бренда.

"Катание на коньках – это весело, но оно также должно что-то приносить", – считает спортсменка.

Примечательно, что на всех фото девушка позирует в горячих позах, натянув на фигуру лишь узенькие купальники или тесные топы.

В 2017-м девушка взяла "золото" на молодежном чемпионате мира в Хельсинки, а в следующем году заняла второе место.

Лердам быстро стала одной из главных звезд взрослой сборной – в 2020 году на чемпионате мира в Солт-Лейк Сити она помогла Нидерландам установить мировой рекорд в командном спринте и завоевала "золото" в спринте на 1000 м.

Напомним, Знаменитая спортсменка увеличила прелести и снялась в горячей фотосессии

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