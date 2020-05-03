Просто немає слів

У Білорусі визначили найкрасивішу спортсменку країни

Як передає Politeka.net, голосування було проведено білоруським спортивним виданням by.Tribuna.com.

Змагання проходило за принципом плей-офф - серед 16 найбільших чарівних представниць білоруського спорту потрібно було визначити переможницю.

У підсумку, тріумфатором стала волейболістка Дар'я Аврамчик.

Красуня ще з 5-го класу навчалася у волейбольному спецкласі, а після випуску потрапила в головну команду міста – «Перлину Полісся», де в 2015-му стала чемпіонкою країни.

20-річна Дар'я за кар'єру встигла пограти навіть в Європі, а на даний момент захищає кольори брестського «Прибужжя», до якого приєдналася на початку лютого.



Варто відзначити, що у фіналі за титул випередила багаторазову чемпіонку світу та Європи з кікбоксингу і тайського боксу Катерину Вандарьеву.







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