У Білорусі визначили найкрасивішу спортсменку країни
Як передає Politeka.net, голосування було проведено білоруським спортивним виданням by.Tribuna.com.
Змагання проходило за принципом плей-офф - серед 16 найбільших чарівних представниць білоруського спорту потрібно було визначити переможницю.
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У підсумку, тріумфатором стала волейболістка Дар'я Аврамчик.
Красуня ще з 5-го класу навчалася у волейбольному спецкласі, а після випуску потрапила в головну команду міста – «Перлину Полісся», де в 2015-му стала чемпіонкою країни.
20-річна Дар'я за кар'єру встигла пограти навіть в Європі, а на даний момент захищає кольори брестського «Прибужжя», до якого приєдналася на початку лютого.
Варто відзначити, що у фіналі за титул випередила багаторазову чемпіонку світу та Європи з кікбоксингу і тайського боксу Катерину Вандарьеву.
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Так, на одному зі знімків Белла постала в домашній обстановці. Красуня була одягнена в блузку на голе тіло, яку застебнула всього на один гудзик в районі грудей і доповнила образ строкатими брюками.
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