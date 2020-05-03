Просто нет слов

В Белоруси определили самую красивую спортсменку страны

Как передает Politeka.net, голосование было проведено белорусским спортивным изданием by.Tribuna.com.

Соревнование проходило по принципу плей-офф - среди 16 самых очаровательных представительниц белорусского спорта нужно было определить победительницу.

В итоге, триумфатором стала волейболистка Дарья Аврамчик.

Красавица еще с 5-го класса училась в волейбольном спецклассе, а после выпуска попала в главную команду города – «Жемчужину Полесья», где в 2015-м стала чемпионкой страны.

20-летняя Дарья за карьеру успела поиграть даже в Европе, а на данный момент защищает цвета брестского «Прибужья», к которому присоединилась в начале февраля.



Стоит отметить, что в финале за титул опередила многократную чемпионку мира и Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Екатерину Вандарьеву.







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