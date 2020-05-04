Український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) разом зі своєю дружиною Аліною проживають в США

У своїх соціальних мережах Аліна часто публікує гарячі фото як з професійних фотосесій, так і з щоденних тренувань під час яких вона одягнена лише в крихітні купальники.

"Лялечка! Така красива взагалі ", " Красуня", - пишуть в коментарях підписники.

До речі, український супертяж Олександр Усик розповів, потрібно займатися боксом жінкам

Так, Усик заявив, що жінкам не варто займатися боксом, оскільки так вони “втрачають свою жіночність”. Боксер переконаний, що “жінка – повинна радувати око чоловіка, який повинен її захищати, а іноді і радувати”.

“Жінки повинні робити щось красиве і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво”, – сказав Усик.

Нагадаємо, що дружина Усика без сорому похвалилася шикарними формами.

Як повідомляла Politeka, раніше дружина екс-динамівця зняла все зайве, засвітивши шикарні форми.

Також Politeka писала, що українська легкоатлетка похвалилася божественної фігурою на тренуванні.