Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) вместе со своей супругой Алиной проживают в США

В своих социальных сетях Алина часто публикует горячие фото как с профессиональных фотосессий, так и с ежедневных тренировок во время которых она облачена лишь в крошечные купальники.

"Куколка! Такая красивая вообще ", " Красотка", - пишут в комментариях подписчики.

К слову, украинский супертяж Александр Усик рассказал, нужно ли заниматься боксом женщинам

Так, Усик заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”. Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.

“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.

Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.

Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.

Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.