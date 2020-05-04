Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) вместе со своей супругой Алиной проживают в США
В своих социальных сетях Алина часто публикует горячие фото как с профессиональных фотосессий, так и с ежедневных тренировок во время которых она облачена лишь в крошечные купальники.
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"Куколка! Такая красивая вообще ", " Красотка", - пишут в комментариях подписчики.
К слову, украинский супертяж Александр Усик рассказал, нужно ли заниматься боксом женщинам
Так, Усик заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”. Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.
“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.
Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.
Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.
Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.