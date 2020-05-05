Український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвав недооціненого чемпіона світу з боксу серед українців



«Напевно, недооціненим з усіх українських чемпіонів світу є Артем Далакян. Насправді про нього інформації не те що мало, а я її практично не бачу. Вибачте, він, на секундочку, чемпіон світу за найпрестижнішою версією.

Можливо, цьому є пояснення, тому що їх промоутерська компанія воліє йти тихо, повільно і непомітно. Тобто б'ються з обов'язковими претендентами, не роблять якогось великого промоушену.



Але, все-таки, я вважаю, що Артем заслуговує більше уваги, особливо в Україні, адже він чемпіон світу», – сказав Гвоздик.

Раніше ми писали, що мільйонні гонорари в боксі отримують одиниці, але популярні боксери Олександр Гвоздик і Олександр Усик можуть розраховувати на кругленьку суму

Імениті спортсмени можуть за один бій заробити собі, як мінімум, на гарну квартиру або машину. Ми вирішили дізнатися рекордні гонорари найвідоміших українських боксерів: Олександра Гвоздика та Олександра Усика.

Олександр Гвоздик

Найбільшим гонораром для Гвоздика стала сума в мільйон доларів, яку він отримав за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Олександр Усик

Стало відомо, скільки заробив колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за свій поєдинок проти британця Тоні Белью.

У контракті українця були прописані конкретна сума призових, а також відсоток від продажу платних трансляцій бою на території Великобританії, де глядачі платили за доступ до перегляду 24,95 фунтів. Підсумковий гонорар Усика склав 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".