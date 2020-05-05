Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев



«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии.

Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.



Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.

Ранее мы писали, что миллионные гонорары в боксе получают единицы, но популярные боксеры Александр Гвоздик и Александр Усик могут рассчитывать на кругленькую сумму

Именитые спортсмены могут за один бой заработать себе, как минимум, на хорошую квартиру или машину. Мы решили узнать рекордные гонорары самых известных украинских боксеров: Александра Гвоздика и Александра Усика.

Александр Гвоздик

Крупнейшим гонораром для Гвоздика стала сумма в миллион долларов, которую он получил за бой против Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Александр Усик

Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой поединок против британца Тони Беллью.

В контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".