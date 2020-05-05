Українська легкоатлетка Ольга Ляхова показала у соцмережі відверті фотографії

"Будьте собою. Яка з фотографій вам більше подобається? Мені не вдається вибрати улюблену. Перша, друга або третя?" – запитала Ляховая.

Фолловери не змогли визначитися і написали, що вона чудово виглядає на всіх знімках.



"Я теж не можу вибрати кращу - вибираю всі) така сильна і така тендітна)", "Я також не зміг вибрати, ви на всіх трьох фотографіях неймовірна, і кожна з них передає різні емоції", " шикарна", - пишуть в коментарях.

Також ми нещодавно писали про те, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів пікантними фотографіями.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала фото з тренування, на яких вона демонструє свою підтягнуту фігуру.

«Хороший день для наступного кроку», — так підписала знімок чемпіонка.

Підписники прийшли в захват від фото Марини. «Прекрасна», «Вау», «Хороша поза», — такі коментарі залишали фанати.

Зазначимо, що Марина є срібною призеркою чемпіонату Європи 2018 року, чотириразовою чемпіонкою України і триразовою чемпіонкою України у приміщенні.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественною фігурою на тренуванні: досконала краса.