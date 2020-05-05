Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая показала в соцсети откровенные фотографии

"Будьте собой. Какая из фотографий вам больше нравится? Мне не удается выбрать любимую. Первая, вторая или третья?" – спросила Ляховая.

Фолловеры не смогли определиться и написали, что она прекрасно выглядит на всех снимках.



"Я тоже не могу выбрать лучшую - выбираю все) такая сильная и такая хрупкая)", "Я также не смог выбрать, вы на всех трех фотографиях невероятная, и каждая из них передает различные эмоции", " шикарная", - пишут в комментариях.

Также недавно мы писали о том, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов пикантными фотографиями.

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовала фото с тренировки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру.

«Хороший день для следующего шага», — так подписала снимок чемпионка.

Подписчики пришли в восторг от фото Марины. «Прекрасная», «Вау», «Хорошая поза», — такие комментарии оставляли фанаты.

Отметим, что Марина является серебряной призеркой чемпионата Европы 2018 года, четырехкратной чемпионкой Украины и трехкратной чемпионкой Украины в помещении.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.