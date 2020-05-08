Український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) поділився думкою про бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) і Дерека Чісори (32-9, 23 КО)

«Одні кажуть, що навіщо Усику битися з Чісорою, можливо, з кимось слабшим пободатись. Візьме когось слабшого, скажуть, та що ж це таке. Ти б'єш мішки.

Моя думка, що Чісора - це справжній супертяж. Так, він не такий габаритний, як Джошуа або Ф'юрі. Але він міцний спортсмен, середняк. Той самий правильний суперник для Сашка в цей період часу. Набагато вище рівнем минулого суперника. Але Чісора і не близький до рівня Усика. Саша повинен розбирати його без проблем», - сказав Гвоздик.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвав недооціненого чемпіона світу з боксу серед українців



«Напевно, самим недооціненим з усіх українських чемпіонів світу є Артем Далакян. Насправді про нього інформації не те що мало, а я її практично не бачу. Вибачте, він, на секундочку, чемпіон світу за найпрестижнішою версією.

Можливо, цьому є пояснення, тому що їхня промоутерська компанія воліє йти тихо, повільно і непомітно. Тобто б'ються з обов'язковими претендентами, не роблять якогось великого промоушену.



Але, все-таки, я вважаю, що Артем заслуговує більше уваги, особливо в Україні, адже він чемпіон світу», – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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