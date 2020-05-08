Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнением о бое Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО)

«Одни говорят, что зачем Усику драться с Чисорой, возможно, нужно с кем-то послабее пободаться. Возьмет кого-то послабее, скажут, да что же это такое. Ты бьешь мешков.

Мое мнение, что Чисора - это настоящий супертяж. Да, он не такой габаритный, как Джошуа или Фьюри. Но он крепкий спортсмен, середняк. Тот самый правильный соперник для Саши в этот период времени. Намного выше уровнем прошлого соперника. Но Чисора и не близок к уровню Усика. Саша должен разбирать его без проблем», - сказал Гвоздик.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев



«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии.

Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.



Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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