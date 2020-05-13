Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко повинні поїхати на фронт після признання в дружбі росіянам



Як передає Politeka.net, таку думку озвучила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Виходить так, що якщо ти чемпіон тобі можна все що завгодно? У нас тільки Усик і Ломаченко чемпіони і прославляють Україну?? Ні! У нас дуже багато талановитих і успішних людей, які не тримають однією рукою український прапор, а інший тиснуть руку окупанта", - зазначила Юсупова.

За її словами, якщо вже і правда вони вважають росіян братами, то спортсмени повинні відправитися на фронт, де повинні своїми очима побачити війну.

"Хай вони їдуть на фронт, стануть з попами взявшись за руки і на собі перевірять, чи є там війна чи ні. Станьте і перевірте своїх довбаних братів. В кращому випадку отримаєте кулю в лоб, в гіршому, від Вас взагалі нічого не залишиться. Тільки так. Ой, та хто такий той чи цей, так нехай спочатку досягнуто те, що ці досягли. Угу. Я знаю сотні людей, які віддали свої життя і віддають, за те, щоб наша країна могла бути цивілізованою", - пише волонтер.

Також вона зазначила, що на захист України стоять справжні чемпіони, а не ті, які мають "мільйони шанувальників і мільйонні зарплати".

"Не треба з мухи робити слона! Україну прославляють звичайні люди, на робочих руках тримається країна. Чемпіони ті, хто вірить своєму народові, не прикриваючись вірою тих, хто вбиває наш народ", - уклала вона.

Нагадаємо, раніше волонтер і блогер Мирослав Гай допустив, що Олександра Усика могли завербувати ворожі спецслужби.

"Це ніяке не звинувачення, не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо...Але я не думаю, що він зовсім дурним, щоб не розуміти, до чого приводять його заяви", - омтетил він.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая.

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися.

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву.



