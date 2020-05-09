Украинский боксер Александр Усик опубликовал серию забавных снимков
Как передает Politeka.net, спортсмен решил немного развлечь фанатов и в своем Instagram поделился набором фотографий возле машины.
Боксер якобы, бьет водителя ногой, а потом смеется.
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"Немного юмора", - с улыбкой подписал данный пост Александр.
Но в комментариях мало кого интересовали эти снимки: между украинцами начались целые баталии из-за недавнего скандала с попаданием боксера на сайт "Миротворец".
Многие интересовались его мнением о данном инциденте, не обошлось и без оскорблений. Но были и те, которых по настоящему позабавили такие снимки:
"Ладно, слушайте, пацаны, могут стрелять по мне, а зацепят вас. -Саша, это общее дело!", "Вспомнил лихие 90-е", "Саша белый)", "Саня, стилист у тебя так себе!", "
Посмеялся от душы", "Как бандит из 90-х", " Блин, Саня, так постарел с виду", - писали пользователи сети.
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