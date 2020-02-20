Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против 36-летнего британского бойца Дерека Чисоры

Поединок Усик — Чисора состоится не позже 23-го мая.

В комментариях поклонники поддерживают украинца и желают победы.

Кроме того, мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Недавно мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.