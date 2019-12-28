Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился новым видео в instagram

Усик показал, как жонглирует тремя мячиками одновременно.

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🤹‍♂ @boxraw #undisputed17

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Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.  

"Прекрасная пара! С наступающим и новых побед", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше". 

К слову, известный боксер Энтони Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса WBO из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком.

Промоутер британца Эдди Хирн пытается договориться с WBO об отсрочке обязательной защиты, однако если этого не произойдет, то Джошуа придется отказаться от титула.

Джошуа - Усик

"Я ненавижу это, потому что очень сложно собрать все эти пояса. И было бы очень неприятно вынужденно освободить один из них из-за политики в боксе. Но если я потеряю его, знаю, что смогу вернуть титул", – сказал Джошуа.

Отметим, что если пояс WBO окажется вакантным, то Усик может подраться за него с южноафриканцем Джозефом Паркером.

Напомним, про лучшие бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.