2019 год получился богатым на важные боксерские поединки
В конце года болельщиков ждал реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса. Кроме того, особое внимание фанатов было приковано к украино-российскому противостоянию в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.
Также стоит отметить прошедший в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу среди любителей.
8-21 сентября
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Екатеринбург, Россия
Чемпионат мира по боксу среди любителей
Результаты украинцев
До 52 кг: Максим Фатич – первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи
До 57 кг: Алексей Козолок – первый бой в первом раунде – 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо
До 63 кг: Александр Железняк – первый бой в первом раунде – 0:5 от венгра Баходура Усмонова
До 69 кг: Мгер Оганесян – первый бой в первом раунде – 2:3 от тайванца Пан Хьюн Мина
До 91 кг: Марат Григорян – уступил в 1/8 финала – 0:5 от казахстанца Василия Левита
Свыше 91 кг: Цотне Рогава – уступил в 1/8 финала – 0:5 от узбека Жалолова Баходира
13 сентября
Нью-Йорк, США
Девин Хэйни (23-0, 14 KO, США) – Заур Абдуллаев (11-1, 7 KO, Россия) RTD4
Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе
Майкл Хантер (18-1, 12 KO, США) – Сергей Кузьмин (15-1, 11 KO, Россия) UD (117:110, 117:110, 117:110)
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе
14 сентября
Лас-Вегас, США
Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO, Великобритания) – Отто Валлин (20-1, 13 KO, Швеция) UD (116:110, 117:111, 118:110)
28 сентября
Лос-Анджелес, США
Эррол Спенс (26-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-3-1, 17 KO, США) SD (116:111, 112:115, 116:111)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе
5 октября
Киев, Украина
Денис Беринчик (11-0, 7 КО, Украина) –Патрицио Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)UD (120:108, 120:108, 120:109)
Бой за интернациональный титул по версии WBO в легком весе
Нью-Йорк, США
Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO, Украина) UD 114:113, 115:112, 115:112
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе
12 октября
Чикаго, США
Александр Усик (16-0, 12 КО, Украина) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нидерланды)
Александр Усик (16-0, 12 КО, Украина) – Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО, США) RTD7
18 октября
Филадельфия, США
Александр Гвоздик (17-1, 14 KO, Украина) – Артур Бетербиев (15-0, 15 KO, Россия) ТКО10
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе
26 октября
Лондон, Великобритания
Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания) – Дэвид Прайс (25-7, 20 КО, Великобритания) TKO4
Бой в супертяжелой весовой категории
2 ноября
Лас-Вегас, США
Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО, Мексика) – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО, Россия) KO11
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе
9 ноября
Лас-Вегас, США
Оладжиде Олатунджи (он же – KSI, 1-0, Великобритания) – Логан Пол (0-1, США) SD 55:56, 56:55, 57:55
Матч-реванш двух YouTube-блогеров в тяжелом весе
23 ноября
США, Лас-Вегас
Деонтей Уайлдер (42-0-1, 40 KO, США) –Луис Ортис (31-2, 26 KO, Куба) КО7
Бой-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
7 декабря
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Энди Руис (33-1, 22 KO, Мексика) – Энтони Джошуа (22-1, 21 KO, Великобритания) UD 110:118, 110:118, 109:119
Бой-реванш за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе
14 декабря
Нью-Йорк, США
Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO, США) – Эгидиюс Каваляускас (21-1-1, 17 KO, Литва) / ТКО9
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе
Ричард Комми (29-3, 26 KO, Гана)– Теофимо Лопес (15-0, 12 KO, США) / ТКО2
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе
Недавно мы писали, что украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук эффектно выиграл свой последний бой в 2019 году.
Нокаутер встречался с колумбийцем Карлосом Галваном и трижды отправлял его в нокдаун, что автоматически завершило встречу в пользу Богачука.
После поединка проспект заявил Fightnews, что это был неплохой поединок для завершения года:
«Я чувствовал себя очень хорошо. Это был неплохой соперник для контрольного боя. Я дрался не так давно прошлый раз. Это был отличный бой для завершения года. Сейчас стоит отдохнуть и начинать подготовку к следующему поединку».
Напомним, ранее лучший нокаут Ломаченко показали на видео: такого в карьере никогда не было.
Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал лучших боксеров современности: «Усик — второй».
Также Politeka писала, что рассекречен гонорар Ломаченко за всю карьеру: сумма не укладывается в голове.