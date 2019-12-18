Конец 2019 года был очень ярким

2019 год получился богатым на важные боксерские поединки

В конце года болельщиков ждал реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса. Кроме того, особое внимание фанатов было приковано к украино-российскому противостоянию в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Также стоит отметить прошедший в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу среди любителей.

8-21 сентября

Екатеринбург, Россия

Чемпионат мира по боксу среди любителей

Результаты украинцев

До 52 кг: Максим Фатич – первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи

До 57 кг: Алексей Козолок – первый бой в первом раунде – 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо

До 63 кг: Александр Железняк – первый бой в первом раунде – 0:5 от венгра Баходура Усмонова

До 69 кг: Мгер Оганесян – первый бой в первом раунде – 2:3 от тайванца Пан Хьюн Мина

До 91 кг: Марат Григорян – уступил в 1/8 финала – 0:5 от казахстанца Василия Левита

Свыше 91 кг: Цотне Рогава – уступил в 1/8 финала – 0:5 от узбека Жалолова Баходира

13 сентября

Нью-Йорк, США

Девин Хэйни (23-0, 14 KO, США) – Заур Абдуллаев (11-1, 7 KO, Россия) RTD4

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Майкл Хантер (18-1, 12 KO, США) – Сергей Кузьмин (15-1, 11 KO, Россия) UD (117:110, 117:110, 117:110)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе

14 сентября

Лас-Вегас, США

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO, Великобритания) – Отто Валлин (20-1, 13 KO, Швеция) UD (116:110, 117:111, 118:110)

28 сентября

Лос-Анджелес, США

Эррол Спенс (26-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-3-1, 17 KO, США) SD (116:111, 112:115, 116:111)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе

5 октября

Киев, Украина

Денис Беринчик (11-0, 7 КО, Украина) –Патрицио Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)UD (120:108, 120:108, 120:109)

Бой за интернациональный титул по версии WBO в легком весе

Нью-Йорк, США

Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO, Украина) UD 114:113, 115:112, 115:112

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе

12 октября

Чикаго, США

Александр Усик (16-0, 12 КО, Украина) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нидерланды)

Александр Усик (16-0, 12 КО, Украина) – Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО, США) RTD7

18 октября

Филадельфия, США

Александр Гвоздик (17-1, 14 KO, Украина) – Артур Бетербиев (15-0, 15 KO, Россия) ТКО10

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе

26 октября

Лондон, Великобритания

Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания) – Дэвид Прайс (25-7, 20 КО, Великобритания) TKO4

Бой в супертяжелой весовой категории

2 ноября

Лас-Вегас, США

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО, Мексика) – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО, Россия) KO11

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе

9 ноября

Лас-Вегас, США

Оладжиде Олатунджи (он же – KSI, 1-0, Великобритания) – Логан Пол (0-1, США) SD 55:56, 56:55, 57:55

Матч-реванш двух YouTube-блогеров в тяжелом весе

23 ноября

США, Лас-Вегас

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 40 KO, США) –Луис Ортис (31-2, 26 KO, Куба) КО7

Бой-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

7 декабря

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Энди Руис (33-1, 22 KO, Мексика) – Энтони Джошуа (22-1, 21 KO, Великобритания) UD 110:118, 110:118, 109:119

Бой-реванш за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе

14 декабря

Нью-Йорк, США

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO, США) – Эгидиюс Каваляускас (21-1-1, 17 KO, Литва) / ТКО9

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе

Ричард Комми (29-3, 26 KO, Гана)– Теофимо Лопес (15-0, 12 KO, США) / ТКО2

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе

Недавно мы писали, что украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук эффектно выиграл свой последний бой в 2019 году.

Нокаутер встречался с колумбийцем Карлосом Галваном и трижды отправлял его в нокдаун, что автоматически завершило встречу в пользу Богачука.

После поединка проспект заявил Fightnews, что это был неплохой поединок для завершения года:

«Я чувствовал себя очень хорошо. Это был неплохой соперник для контрольного боя. Я дрался не так давно прошлый раз. Это был отличный бой для завершения года. Сейчас стоит отдохнуть и начинать подготовку к следующему поединку».

Напомним, ранее лучший нокаут Ломаченко показали на видео: такого в карьере никогда не было.

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал лучших боксеров современности: «Усик — второй».

Также Politeka писала, что рассекречен гонорар Ломаченко за всю карьеру: сумма не укладывается в голове.