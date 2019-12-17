Промоутер Боб Арум продолжает активно пиарить как своего супертяжеловеса Кубрата Пулева, так и его потенциальный бой против чемпиона мира Энтони Джошуа

По словам 88-летнего функционера, болгарин якобы нокаутирует британца, когда эти двое сойдутся в ринге.

«Я вам открою один секрет, а вы уже соглашайтесь или нет. До конца 2020 года никакого топ-бойца Энтони Джошуа не будет. Потому что у меня тут болгарин, который усадит его на задницу в следующем бою. Полагаю, все уже согласны с тем, что Пулев — следующий соперник Джошуа» - заявил Арум Talk Sport.

Недавно мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа собирается провести защиты титулов против Кубрата Пулева и Александра Усика, а также встретиться с победителем реванша Деонтей Уайлдер– Тайсон Фьюри.

«Это как во властелине колец, осталось последнее кольцо. Давайте это устроим, сотворим историю. Мы в одной эпохе, в одном весе, мы должны встретиться до конца 2020 года. Особенно вопрос к Уайлдеру, ведь именно у него последний титул.

Что касается Усика и Пулева, то не встретившись с одним из них я могу лишиться титула. Лучше я проведу эти бои и защищу пояса, чем лишусь одного из них».

К слову, Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против американца Энди Руиса.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отметил, что особую роль в тактическом плане для Джошуа сыграл украинец Владимир Кличко.

«Джошуа сделал то, что было необходимо для победы. В тренировочном лагере у него был Владимир Кличко и Джошуа работал по его схеме — удар, захват, удержание. Это все, что он делал во время боя», — цитирует боксера Boxing Scene со ссылкой на The Athletic.

«Джошуа был нерешителен. Он работал по методу Кличко — выживать в бою. У меня иной менталитет — зверя, воина, императора. Если он называет себя королем — без проблем, это только к лучшему. Бокс — жестокий вид спорта и я поддерживаю общую мысль, не жалея никого на ринге»

Напомним, ранее мы писали про бой Джошуа - Руис: появилось яркое видео исторического поединка.

Как сообщала Politeka, Уайлдер жестко раскритиковал Джошуа в реванше с Руисом: "Это метод Кличко".

Также Politeka писала, что Джошуа бросили дерзкий вызов на бой, появилось заявление: "Это принадлежит Усику".