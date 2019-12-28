Совместные фото украинского боксера Александра Усика и его супруги Екатерины появились в сети

Снимки в Instagram опубликовала фотограф Алена Сергеева.

Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте. " Красивая пара. Счастья Вам", "Вау", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик недавно отдыхал в США.

Александр вместе с женой катались на яхте, купались в океане и весело проводили время.

Соответствующие снимки были размещены в социальной сети Instagram. На одном из снимков супруга Усика стоит на яхте в черных микротрусиках и белом топе.

Благодаря шикарной и подтянутой фигуре Екатерина может себе позволить столь смелый наряд. На втором же снимке девушка в микрошортах, которые очень выгодно подчеркивают ее стройные ноги.

Напомним, про лучшие бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.