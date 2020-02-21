Известный украинец похвастался своей формой в спортивном зале

Украинский боксер Александр Усик готовится к новому бою

В Instagram появилось видео, на котором Усик в розовой футболке со своей фамилией поднимает тяжелые веса. Об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Ждём возвращения. Усик активно готовится к следующему бою 💪 Украинец, напомним, должен вернуться в ринг в конце весны», – подписали видео в сети.

В комментариях украинцы спросили, кто тренирует его в зале: «Кто там в синих штанах Анатолий Николаевич?».

На опубликованных кадрых Александр Усик поднимает тяжелые гири над головой. На его футболке можно разглядеть надпись: «Усик: только первый и лучший станет звездой» .

Напомним, на днях Усик отправился на родину в Симферополь. Украинец пересек границу оккупированного острова на автомобиле.

В своем Instagram Усик он разместил короткое видео, где он ездит по улицам города. В подписи к видео он заявил "Симферополь. Украина".

К слову, свой пока последний бой Усик провел в трусах с надписью "Симферополь" и "Украина".

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против 36-летнего британского бойца Дерека Чисоры. Украинский супертяжеловес Александр Усик часто публикует фото со своих тренировок и радует поклонников.

Новый поединок Усика с Чисорой состоится уже 23-го мая.

В комментариях к фото поклонники поддерживают украинца и желают победы.

Недавно мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.