Промоутер Эдди Хирн рассказал, каким видит ближайшее будущее своего подопечного Энтони Джошуа
Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с Кубратом Пулевым. После этого Джошуа должен встретиться с Тайсоном Фьюри, если тот победит Деонтея Уайлдера и в третьем поединке, пишет xsport.ua.
Ну а после этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Александра Усика, претендующего на пояс WBO.
«Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года.
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Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри».
Правда, помимо Усика эти планы также не нравятся Бобу Аруму, который хочет перенести третий бой Фьюри и Уайлдера с лета на осень на новый стадион в Лас-Вегасе.
Ранее мы писали, что боксер Энтони Джошуа уже нацеливается на поединок с украинцем Александром Усиком.
«Я готовлюсь к бою в июне, настроен на это. Соперником будет Пулев. Тем времени Усик будет драться с Чисорой. Пока что все идет по такому плану».
Британец уверен, что к нужно хорошо готовиться к бою, даже если он только в планах.
«Но далее я знаю, что в любом случае будет мой бой с Усиком, и я к этому готовлюсь. Разумно уже начинать готовиться, изучать. Я хочу драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику», - считает Джошуа.